DAS FAZIT! Im Hotel - in der eigenen Stadt?

16 Hotels in 50 Wochen - der Hagener Sven Söhnchen war zu Gast in der eigenen Stadt. Ausdrücklich nicht als Hotelkritiker im herkömmlichen Sinne. Bei dem Projekt ging es ihm um den Perspektivwechsel. Seine subjektiven Erlebnisse und Eindrücke werden voraussichtlich irgendwann auch in Buchform erscheinen.