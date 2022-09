Das Interview mit Alvaro Soler

Doku auf Kuba

"Wir wissen ja, dass es nur ein Paar von denen gibt, weil die waren schon sehr alt damals den Grammy gewonnen haben. Wir haben ein Paar von den Familien und von den Überlebenden interviewt und mit den gesprochen mit dem sie Musik gemacht haben. Außerdem haben wir ein bisschen die kubanische Kultur kennengelernt.", erzählt Alvaro Soler im Interview mit Laura Potting von seinem, Besucht zusammen mit Nico Santos auf Kuba. "Kuba ist ja Kommunismus und man muss es sich überlegen, bevor man da hingeht. In Kuba ist Armut, die Leute sind super dankbar, wenn man da hingeht. Weil man als Tourist lustiger Weise auch sehr mit Euros helfen kann. Das ist eigentlich echt traurig, aber dafür gibt es eben diese andere Seite, wie es sie häufiger gibt in solchen Ländern. Die reiche Kultur eben.

Trotz Best-of-Album - es wird weiter Musik geben

Eine Sorge konnte Alvaro Laura Potting direkt nehmen. Das neue Album "The Best of 2015 - 2022" heißt nicht, dass er mit Musik aufhört. Schließlich wäre er auch noch etwas jung dafür. "Ich finde, es ist so eine krasse Phase gewesen, weil einfach so viel passiert ist und es ist so eine Art irgendwie nochmal alles zusammenzufassen. Natürlich ist es kein Ende. Es ist sozusagen eine Episode. Wir sind beruhigt und freuen uns auf neue Musik.

