Das Interview mit Bryan Adams

Er hört noch lange nicht auf. Bryan Adams ist mittlerweile schon 63 Jahre jung, aber an ein Ende seiner Musikerkarriere ist nicht zu denken. Mit "Never Gonna Rain" hat der Rockstar eine neue Singleangekündigt, die passend zu seinem angekündigten Album "So Happy It Hurts" in 2022 den Weg zu einem erfolgreichen Jahr für ihn ebnen soll. Was der global beliebte Adams noch plant und wo er überall auf Tournee gehen wird, erzählt er Kevin Zimmer und Nina Tenhaef im Interview, das ihr an dieser Stelle hören könnt.

Viel Sport im Lockdown - blutige Finger für das neue Album

Weihnachten ist nicht spurlos an dem Kanadier vorbeigegangen. Auch wenn Kevin und Nina meinen er sieht top fit aus, ist sich der Sänger da nicht so sicher. Weihnachten sei einfach zu gut gewesen. Wir finden: Hat er sich verdient. Schließlich hat er für sein neues Album "So Happy It Hurts" im wahrsten Sinne des Wortes bluten müssen. Weil er etwas länger nicht Gitarre gespielt hat, erzählt er im Interview mit Kevin und Nina, hat er sich eine blutige Blase an den Fingern beim einspielen der neuen Songs geholt.