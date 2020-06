Natürlich konnten wir nicht mit der hochschwangeren Sängerin in einem Raum sitzen. Wir stecken ja immerhin noch mitten in der Coronakrise, aber dafür via Videochat. Man sieht es sofort: Katy steht ihre Schwangerschaft! Den Bauch hat sie uns leider nicht gezeigt, aber dafür ihr super zufriedenes Grinsen. So lange kann das mit dem Baby auch nicht mehr dauern, oder um es in Katys Worten zu sagen: Sie ist "VERY pregnant!"

Und VERY aufgeregt. Am 14. August kommt nämlich schon ihr neues Album raus, dass ihre Fans liebevoll "KP5" nennen, das wird nämlich Katy’s fünftes Album!

Das wird wohl eine richtig gute Mischung aus Power, Emotionen und Party und das Beste: Es wird wohl auch ein paar Kollaborationen geben. Wer aber dabei sein wird, wollte sie noch nicht verraten. Ich sag euch eins: Wenn die da so ein Geheimnis draus macht, dann wird da bestimmt jemand geniales hinter stecken. Die Fans haben auf jeden Fall schon ihre Theorien (unter anderem Taylor Swift).

Das Interview mit Katy Perry