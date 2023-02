Das Interview mit Ralf Möller

Wer an Ralf Möller denkt, denkt an Mr. Universum oder den Film "Gladiator", bei dem er in einer Nebenrolle mitgewirkt hat und zu internationaler Berühmtheit gekommen ist. Der 1,96-Meter-Hüne ist mittlerweile 64 Jahre alt und hat noch lange nicht fertig. Vor allem will er seinen Körper auch weiterhin fithalten. Wie das geht? Mit - klar - viel Sport, aber auch einer ausgewogenen Ernährung. Darüber spricht er mit Kai Klüting im Interview, als sie sich in seiner Heimat Recklinghausen getroffen habe. Er erzählt auch, wie es dazu gekommen ist, dass er nun ein veganes Kochbuch mit Koch Timo Franke auf den Markt gebracht hat. "Es gibt über 700 Gerichte, davon haben wir einen kleinen Teil in das Buch gebracht", verrät er. Er richtet einen Appell an alle, die vielleicht über eine Veränderun der Ernährung nachdenken: "Es ist nur eine andere Form, euch zu ernähren. Probiert es mal aus mit Freunden, macht es mal selbst." Weitere Geschichten und Anekdoten hört ihr hier im Gespräch.

