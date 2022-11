Das Interview mit Sarah Connor

Sarah Connor versprüht auch im Jahr 2022 noch dieselbe Energie wie vor über 20 Jahren. Ihr Album "Not So Silent Night" ist pünktlich zur neuen Weihnachtssaison auf den Markt gekommen. Lead-Single dabei ist der Track "Ring The Bells". Gleichzeitig befindet sie sich noch auf Christmas-Tournee, bevor es am 7. Dezember ihren großen Abschluss mit einem exklusiven Konzert für die Aktion Lichtblicke geben wird. Über all das haben wir mit ihr gesprochen. Das Interview hört ihr hier.

Gewinnt Tickets für das Exklusivkonzert mit Sarah Connor

"Not so Silent Night" - das verspricht Sarah Connor auf ihrem neuen Weihnachtsalbum und ihr könnt euch bald davon überzeugen. Megastar Sarah Connor spielt ein exklusives Weihnachtskonzert in stimmungsvoller Kulisse. Noch habt ihr die Gelegenheit, bei unserem Gewinnspiel um Tickets mitzumachen. Alles was ihr dafür tun müsst, ist uns zu sagen, warum ihr unbedingt dabei sein müsst.