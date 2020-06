Das letzte Hemd

In dieser Woche gibt Handball-Drittligist Eintracht Hagen nochmal das letzte Hemd für den guten Zweck. Die Spieler versteigern ihre Trikot und sammeln so wochenweise für verschiedene Einrichtungen in der Stadt. Die letzte Runde läuft, das Mindestgebot pro Trikot liegt bei 50 Euro.

