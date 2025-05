Das neue Co-Werk Wehringhausen

Entstanden ist die Idee direkt neben an, in der kreativen Ecke Wirr-Warr, wo genau so kreative Köpfe die ersten Schritte machten. Die Zusammenarbeit hat auch schon begonnen, denn die ersten Initiativen sind schon im vollen Gange und nutzen das Co-Werk in Zukunft als Quartier für großartige Ideen. Unter anderem das Nachhaltigskeitszentrum Hagen mit einem neuen Projekt "Klimapositives Wehringhausen", bei welchem wie bei allen Projekten, welche im Co-Werk laufen, der Sinn für Nachhaltigkeit und Community im Mittelpunkt steht.

In dem Co-Werk in der Lange Straße 22 befindet sich auch ein offenes Atelier entstanden durch freie Mitarbeit, um mehr soziale und kreative Impulse zu setzen. Das Co-werk ist eine Hilfe für alle Projekte, die sich bemühen, Hagen nachhaltiger und sozialer zu machen.