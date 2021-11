Das Stadttheater Hagen geht unter die Haut

Gänsehaut und Standing Ovations. Die erste Ballettpremiere in der Spielzeit 2021/22 fand Samstag Abend im Stadttheater statt. Das Tanzstück „Fährmann“ von Gundula Peuthert thematisierte den Übergang vom Diesseits ins Jenseits, Rituale und Mythologie.

Es sind noch elf weitere Vorstellungen angesetzt. Nach der Aufführung am Sonntag, dem 7. November hat jeder die Möglichkeit an der „Stunde der Kritik“ teilzunehmen, in der das Gespräch zum Publikum gesucht wird und Fragen gestellt sowie Lob und Kritik geäußert werden kann.