Das Theater Hagen begrüßt Neuzugänge zum Anfang der neuen Spielzeit

Neue und alte Gesichter

Am Donnerstag fand wie üblich die Ensemblebegrüßung zum Start der neuen Spielzeit statt. Es gibt Neuzugänge im Chor, Ballett, Orchester aber auch in der Verwaltung. Außerdem feiert Verena Grammel aus dem Chor ihr 25-jähriges Jubiläum. Die Spielzeit 24/25 ist auch deswegen besonders, da diese die letzte für den jetzigen Intendanten Francis Hüsers ist. Auch die Generalmusikdirektion kriegt in der darauffolgenden Spielzeit ein frisches Gesicht.

Ein neues, buntes Programm

Der Start der neuen Spielzeit steht nicht unbedingt unter dem besten Stern, aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation gab es erneut Kürzungen bei den Mitteln. Trotzdem hat das Haus ein vielversprechendes neues Programm auf die Beine gestellt. Es bleibt beim altbewährten Mix: Alt und neu, Klassiker und frische Ware. Auch ein Highlight: "American Mother", eine extra für das Theater Hagen komponierte Oper über die Mutter einer Journalisten, die von der islamistischen Terrororganisation ISIS ermordet wurde. Das Stück von Charlotte Bray ist aktuell und relevant und wird definitiv ein Highlight zum Ende der Spielzeit.





Mehr dazu auf der Webseite des Theater Hagens:

