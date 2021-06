Das Wetter und die Folgen

Die Hagener Feuerwehr hatte in der Nacht gut zu tun. Dafür sorgten Gewitter und Starkregen. Auf der Autobahn 46 gab es einen wetterbedingten Verkehrsunfall, an der Delstener Straße gingen von einem Hang Geröll und Erde ab. Die B 54 wurde in Höhe Auf der Hebbecke auf einer Länge von 20 Metern bedeckt.

© Animaflora PicsStock - stock.adobe.com