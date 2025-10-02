Dauerhaftes Parklet in Wehringhausen geplant
Veröffentlicht: Donnerstag, 02.10.2025 08:03
Nach dem Parking Day soll es in Wehringhausen jetzt auch langfristig öffentliche, autofreie Räume geben. Dazu soll auf der Lange Straße ein dauerhaftes, sogenanntes „Parklet“ entstehen.
Parklets sind Möbel-Aufbauten am Straßenrand, auf denen man zusammensitzen oder spielen kann.
Dadurch bleibt ein Stück der Idee des Parking Days Ende September bestehen, bei dem die Lange Straße durch abwechslungsreiche Parklets und Stände in einen lebendigen Freiraum verwandelt wurde. Das dauerhafte Parklet entsteht mit Hilfe des Nachhaltigkeitszentrums in der Nähe des Co-werks. Es soll Bürgerinnen und Bürgern im Quartier mehr Lebensqualität bieten und zeigen, wie wichtig es ist, Klimaschutz und Stadtentwicklung für die Menschen vor Ort erlebbar zu machen.