Dauerhaftes Parklet in Wehringhausen geplant

Nach dem Parking Day soll es in Wehringhausen jetzt auch langfristig öffentliche, autofreie Räume geben. Dazu soll auf der Lange Straße ein dauerhaftes, sogenanntes „Parklet“ entstehen.

Parklets sind Möbel-Aufbauten am Straßenrand, auf denen man zusammensitzen oder spielen kann.



