David gegen Goliath

Den haben unsere Basketballer zu Beginn der Vorbereitung bereits einmal geschlagen. Phoenix-Geschäftsführer Martin Schmidt dazu.

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Das Pokalspiel beginnt am Sonntag um 15 Uhr in der Ischelandhalle. Danach geht es mit zwei Heimspielen in die ProA-Saison.