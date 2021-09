Debatte nun doch öffentlich

Die Stadt möchte in einem sogenannten Betrauungsakt dem WBH bestimmte Kompetenzen einräumen. Damit würde sie umgehen, daß sie nach neuen Umsatzsteuervorgaben ab dem Jahr 2023 jährlich 2,5 Millionen Euro an Steuern für WBH-Leistungen zahlen muß. Das ist natürlich alles sehr verkürzt dargestellt, das Thema ist komplex. Seit fast zwei Jahren bereiten sich Politik und Verwaltung darauf vor, haben viele einstimmige oder mehrheitliche Beschlüsse dazu gefaßt. Nach verschiedenen Berichterstattungen nun der Stimmungswechsel - das Ganze soll noch einmal geprüft werden. Unterdessen sind bei den Mitarbeitenden des WBH erhebliche Ängste über ihre Zukunft aufgekommen, denen sie gestern in einer Demo vor der Ratssitzung Luft machten.