Demo für den Frieden

Hier die Pressemitteilung des Vereins Hagener Friedenszeichen:





Die Mitglieder des Vereins HAGENER FRIEDENSZEICHEN sind entsetzt über den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. „Wir sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine, die die Schrecken eines Kriegs erleben, und mit den Menschen in Russland, die mutig gegen diesen Krieg demonstrieren. Wir trauern um die Menschen, die jetzt durch Waffengewalt ihr Leben verlieren. Wir begrüßen, dass die Stadt Hagen am Rathaus die Flagge der Bürgermeister für den Frieden gehisst hat. Krieg darf nicht das letzte Wort behalten.“ So Dr. Christian Kingreen, Vorsitzender des Vereins HAGENER FRIEDENSZEICHEN.

Der Verein appelliert vor allen Dingen an die junge Generation, an alle in Deutschland lebenden Menschen, egal welcher Nationalität, sich nicht beirren zu lassen und gemeinsam für unsere Werte einzutreten: Frieden, Demokratie, gutes Leben für alle. Gemeinsam mit East-West-East Germany und den Falken ruft der Verein dazu auf, am Mittwoch, dem 2. März, nachmittags um 17.30 Uhr am Friedenszeichen in der Hohenzollernstraße Zettel mit Friedenswünschen – jeweils in ihrer Muttersprache – niederzulegen. Es besteht dabei auch die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen und sich über Sorgen und Ängste auszusprechen.