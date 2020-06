50 Menschen haben am Montagabend an einer Kundgebung in der Innenstadt teilgenommen - nach Auskunft der Polizei blieb die Veranstaltung friedlich und alle haben sich an den Corona-Bedingungen gehalten. Zu der Kundgebung hatte der Jugendverband "Rebell" aufgerufen.

Demo gegen Rassismus © Alex Talash Demo gegen Rassismus © Alex Talash