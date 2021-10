Den Herbst begrüßen

Die Stände stehen entlang der Wege - genau richtig zum Flanieren. Neben Textilien, Kunstgewerblichem aus Holz oder Keramik und Herbstdeko gibt es auch Kulinarisches und Ponyreiten. Ganz wichtig: Durch die Baustelle gibt es noch weniger Parkplätze am Museum als sonst. Also am besten mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen. Außerdem gibt es am Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr einen kostenlosen Pendel-Bus zwischen dem Parkplatz an der Cartbahn und dem Museumsparkplatz.