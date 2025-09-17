Dennis Schröder kommt nach Hagen

Dennis Schröder ist aktuell wohl der bekannteste Basketball-Spieler Deutschlands. Der langjähriger NBA-Profi und Basketball-Weltmeister von 2023 hat ein Kinderbuch veröffentlicht. „Wir Jungs vom Prinzenpark“ ist ein lebendiger Comic-Roman, der in farbenfrohen Szenen Schröders Weg vom Skateboard im Braunschweiger Prinzenpark bis zum international gefeierten Profisport erzählt.

Bei Thalia an der Elberfelder Straße gibt es nachmittags ein Signierstunde mit Dennis Schröder. Und wenn der die unvergleichliche Stimmung in der Ische live erleben will, dann ist er sicher höchstwillkommen beim Pokalspiel Phoenix Hagen gegen Rostock am frühen Abend.