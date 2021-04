Depressionen und Rückenprobleme

Depressionen und Rückenprobleme machen vielen Leuten in Hagen das Leben schwer. Der Krankenstand in unserer Stadt ist deutlich höher als der im Landesdurchschnitt. Gut 19 Tage waren Erwerbtätige in Hagen im letzten Jahr krankgeschrieben, im Landesdurchschnitt sind es knapp 16.









© Jürgen Fichie/Fotolia