Der BVB im Ischelandstadion

Vor dem Spiel übergab BVB-Präsident Dr. Reinhard Rauball einen Scheck an Hagens Oberbürgermeister Erik Schulz. Auf dem Platz waren die Profis, die auf ihre Nationalspieler verzichten mussten, dann nicht mehr so großzügig und gewannen gegen Hagen 11 mit 4:0 und gegen Hohenlimburg 10 mit 8:0. Das Sportliche rückte gestern aber eher in den Hintergrund. Für Hagen war es nach langer Zeit mal wieder ein Fußballfest und für diejenigen, die von den Flutschäden betroffen sind, war der Abend eine gelungene Abwechslung.