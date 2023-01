Der Ernst des Lebens...

Ob Haupt, Real, Sekundar- oder Gesamtschule oder Gymnasium: mit dieser Entscheidung werden wichtige Weichen gestellt. Vor der Entscheidung sollte das Gespräch mit dem Klassenlehrer stehen. Soll das Kind auf eine Privatschule, gelten jeweils eigene Regeln - in diesem Fall ist es sinnvoll, die Schule vorab zu kontaktieren.

Ansonsten kann man sich zunächst an Gesamtschulen anmelden: Da dort erfahrungsgemäß mehr Kinder angemeldet werden sollen, als Platz da ist, fangen die Gesamtschulen an. So könnend die Eltern noch nach Alternativen suchen, wenn es dort nicht klappt. Termine für das Anmeldeverfahren an Gesamtschulen finden sich auf einer Internetseite der Stadt - dort gibt es auch weitere Informationen über die möglichen Schulwechsel. Wir haben eine Link auf unserer Homepage.

