Der erste Feierabendmarkt

Der erste Anlauf des Marktes ist jetzt am 5. Juni ab 16.00 Uhr. Dadurch soll vor allem jetzt Richtung Sommerzeit, Leben in die Innenstadt gehaucht werden, sagt Kirsten Fischer, Leiterin der Stadtmarketing und Tourismus Abteilung von Hagen.





Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Und zahlreiche Gastronome, welche überzeugen wollen, werden auf jeden Fall dort sein. Direkt vor Ort auch ansässig nimmt das Cafe Pottblümchen an dem Markt Teil. Unter den zahlreichen Anbietern vor Ort sind zum Beispiel, Cafe Halle, Jaques Weindepot, Brennerei Eversbusch, Goldbergs Törtchen, Ölmanufaktur Straube und vieles mehr. Über genug Auswahl kann man sich also bei dem Angebot, von herzhaft bis zu süß und von heiß bis kalt, sich also nicht beklagen.

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Mit guter Zusammenarbeit und Teilnehmern aus den verschiedensten Sektoren der Gastronomie, ist die Vorfreude schon sehr hoch. Der Museumsplatz, bietet auch einen atmosphärischen Platz mit viel Kultur, für einen genüßlichen Sommerabend. Inhaberin von Goldbergs Törtchen Janina Jost-Gaida ist zuversichtlich:

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Wer also mal was neues Ausprobieren, die Küche zuhause auffüllen oder einfach nur eine gute Zeit haben möchte, kann am 5. Juni auf dem Museumsplatz vorbei schauen. Auch am 3. Juli, ist der Markt wieder ab 16 Uhr geöffnet. Die geplante Öffnungszeit ist bis 22:00, aber kann bei gutem Wetter und hohen Besuch sich auch nach hinten verschieben. Je nachdem wie das Feedback und der Andrang ist, kann dieser Markt zu einem festen Bestandteil unserer Stadt werden.