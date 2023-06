Der erste Regen ist weg...

Das Regenradar von "wetter.com" zeigt für diese Minuten (etwa 17:30 Uhr) den Anmarsch einer weitere Regenzelle mit einem roten Kern, der extremen Regen symbolisiert.

Das vergleichbare Tool von wetteronline zeigt ähnliches an - allerdings etwas später und etwas schwächer.

Die Feuerwehr berichtet bislang von einigen voll gelaufenen Kellern und an einigen umgestürzten Bäumen. Darunter einer an der Stennertstraße in Hohenlimburg

Bis in die späte Nacht kann es noch stärkere Regenfälle geben.