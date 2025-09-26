Am 26. September ist wieder FREUTAG! Dieses Mal feiern wir die Hits der 90er - ein Jahrzehnt voller unvergesslicher Musik und guter Laune. Den ganzen Tag spielen wir eure Lieblingssongs aus dieser besonderen Zeit. Ob Britney Spears, Nirvana, die Backstreet Boys, Spice Girls oder Snap!: Du bestimmst, was läuft!

Und nicht nur die Musik war legendär - erinnerst du dich noch an Tamagotchis, Buffalos und die ersten SMS? Die 90er waren einfach magisch!

Sag uns, welche Songs für dich unbedingt dabei sein müssen. Füll einfach unser Formular aus und schick uns deinen Favoriten. Gemeinsam machen wir den FREUTAG zu einem echten Hit-Marathon!