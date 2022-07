Der LWL in Hagen

Am häufigsten hört man vom LWL hier in Verbindung mit dem Freilichtmuseum, das er ebenfalls unterhält. Aber das meiste Geld fließt in Projekte für behinderte und pflegebedürftige Menschen. In Hagen waren das alleine 58 Millionen Euro.

Der LWL finanziert zum Beispiel das Wohnen in den eigenen vier Wänden anstelle von stationärem Wohnen in Einrichtungen. Außerdem zahlt er für 825 Arbeitsplätze in Werkstätten für Behinderte. Auch Kinder mit Behinderung gehören zu den Nutzern von LWL-Leistungen: Etwa in Förderschulkindergärten oder Förderschulen.