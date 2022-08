Der Müll muß weg

Man habe als SPD vor einem Jahr per Ratsantrag einen verstärkten Einsatz für die Stadtsauberkeit gefordert. Es gebe bisher aber lediglich einen Zwischenbericht der Verwaltung, passiert sei rein gar nichts. Ratsherr Dietmar Thieser kündigte eine härtere Gangart seiner Fraktion an und warnt davor, mit Standardausflüchten wie Personal- oder Geldmangel in die unausweichlichen weiteren politischen Beratungen zu kommen. Die Stadt verdrecke, Grundstücke und Radwege wucherten zu - so könne es nicht mehr weitergehen.