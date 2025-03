Der Müll und der Warnsteik

Die Restmüllabfuhr ist Montag und Mittwoch ausgefallen. Alle davon Betroffenen können zu den Abholterminen nächste Woche Müllsäcke mit dem gleichen Volumen ihrer Tonnen dazu stellen.

Die Abgabestelle am HEB-Betriebsgelände ist wie gewohnt geöffnet, das Kundenbüro ist telefonisch erreichbar. Auch die Wertstoffhöfe in Haspe und Hohenlimburg sind wie gewohnt am Start. Dort wird aber weder Rest- noch Sperrmüll angenommen.