Der neue Blitzer kommt

Auf dem Ring in Höhe Finanzamt gilt Tempo 30, außerdem die ist die Strecke in der Regel für schwere Lkw gesperrt. Beides soll dafür sorgen, dass die hohe Stickstoffdioxid-Belastung der Luft sinken. Nebenbei gibt es auch Geld für die Stadtkasse. Die Überwachung des Lkw-Verkehrs ergab im letzten Jahr in beiden Richtungen 2000 Verstöße. Die Tempoüberwachung in Richtung Emilienplatz sorgte für 30.000 Verwarnungen und 600 Bußgelder. Die neue Anlage soll nun in beiden Richtungen blitzen.