Der Regen bringt Segen

Weihnachtsbäume sind erstmal gesichert

Den jungen Weihnachtsbäumen geht es zum Beispiel besser. Dirk Heimhard, Chef auf dem Gut Kuhweide, sagt: In Dürresommern kommen die Jungbäume mit ihren noch kurzen Wurzeln nicht in die tiefen Bodenschichten, wenn die oberen ausgetrocknet sind. In diesem Sommer ist das kein Problem gewesen: es war feucht genug.

Der verregnete Sommer hat auch die Vermehrung des Borkenkäfers stark gehemmt.

Außerdem hat das viele Wasser unsere Talsperren und Stauseen gefüllt.