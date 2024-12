Der Ruhrverband und die Folgen des Klimawandels

Der Ruhrverband soll flexibler auf die Folgen des Klimawandels regieren können. Es geht vor allem um die Talsperren-Steuerung, also den Zufluss von Wasser aus den Talsperren in die Ruhr. Per Gesetz geregelt muss der Ruhrverband dafür sorgen, dass die Ruhr ein Mindestmaß an Wasser führt. Eine Gesetzesnovelle macht es nun aber möglich, die Grenzwerte zu unterschreiten.

