Der runde Tisch für den Hagener Sport, die zweite Auflage

Die Vereine am Hengsteysee haben einen Gegner, der sich dort jedes Jahr erneut breit macht: Die Wasserpest. Zwar stellt der Ruhrverband den Vereinen ein kleines Mähboot zur Verfügung, das kommt aber kaum gegen die Pflanzenmassen an. Nun will sich der Sportausschuss der Stadt Hagen mit dem Thema befassen. Es geht darum, gemeinsam mit dem Ruhrverband eine Lösung für den See und die Sport- und Freizeitangebote zu entwickeln.

Auf eine Lösung wartet auch der Kanusport: Er fragt sich, wo nach der Schließung des Lennebades über Winter trainiert werden kann. Außerdem gab es einen Ausblick auf die 1. Hagener Sportlernacht Anfang Juni am Hengsteysee.

Der Runde Tisch für den Hagener Sport fand bereits zum zweiten Mal statt, das Interesse ist groß. Rund 65 Leute aus Vereinen und Politik waren beim Treffen im Gasthaus auf dem Vereinsgelände vom TSV Hagen dabei.