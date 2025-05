«Der Schimmelreiter» kommt als Musical auf die Bühne

Fulda (dpa) - Theodor Storms berühmte Erzählung «Der Schimmelreiter» kommt im nächsten Jahr als Musical auf die Bühne. Die Uraufführung ist am 5. Juni 2026 in Fulda geplant, wie das Unternehmen Spotlight Musicals mitteilte. Das neue Stück soll an die bisherigen Erfolge der Musical-Schmiede aus Osthessen wie «Bonifatius», «Die Päpstin» und «Robin Hood» anknüpfen.

Komponist und Autor Dennis Martin sagte, die «phänomenale Geschichte» vom Kampf des jungen Deichgrafen Hauke Haien und seiner Frau Elke gegen die Sturmfluten der Nordsee und den Aberglauben gehöre zu den besten Werken der deutschen Literatur. Er wolle die Geschichte mit Gothic-Novel-Elementen und aufwendigen Videoprojektionen auf die Bühne übertragen. Regisseur wird Simon Eichenberger, der unter anderem in Salzburg, Hannover und St. Gallen gewirkt hat.

Casting beginnt in Kürze

Zur Besetzung verrieten weder Martin noch Produzent Peter Scholz Einzelheiten. Es gebe bereits rund 1.000 Bewerberinnen und Bewerber, das Casting werde in Kürze starten, sagte Scholz.

Die Fuldaer Produktionsfirma hatte 2004 als Start-up das Musical «Bonifatius» über den «Apostel der Deutschen» auf die Bühne gebracht. In den folgenden Jahren wurde das Unternehmen mit weiteren erfolgreichen Stücken wie «Die Päpstin», «Der Medicus», «Robin Hood» und «Die Schatzinsel» zu einer festen Größe in der deutschsprachigen Musical-Szene. Rund zwei Millionen Menschen sahen bislang nach Unternehmensangaben die insgesamt acht Produktionen von Spotlights Musicals.