Der SIHK ecoFinder

Die SIHK schreibt dazu:

Die Südwestfälische Industrie-und Handelskammer zu Hagen (SIHK) weist darauf hin, dass der IHK ecoFinder für den internationalen Markt fit gemacht wurde. Aus aktuellem Anlass können sich hier nun auch Hersteller und Händler von Corona-Tests (Schnelltests/Selbsttest) und Schutzmasken kostenlos eintragen. Das "grüne Branchenbuch" der Industrie- und Handelskammern, bietet eigentlich einen bundesweiten Überblick über Dienstleister, Berater, Hersteller und Händler in der Umwelt-, Energie-und Klimaschutzbranche, wurde aber im Hinblick auf die Corona-Pandemie um diese Zusatzfunktion erweitert. Und das ab sofort auch in Englisch. Unter www.ihk-ecofinder.de können Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen kostenlos in einem zweisprachigen Firmenprofil präsentieren. "Deutsche Unternehmen haben jetzt noch bessere Chancen, ihr Know-how auf den internationalen Märkten anzubieten und neue Geschäftspartner zu akquirieren", so SIHK-Fachbereichsleiter Frank Niehaus und betont: "Mit zusätzlichen länderspezifischen Angaben, zum Beispiel über Standorte, Vertriebspartner, Sprachkenntnisse oder Referenzen können Unternehmen über unsere Matchmaking-Plattform ganz gezielt Geschäftskontakte aufbauen." Das Themenspektrum des IHK ecoFinders deckt den gesamten Markt für nachhaltiges Wirtschaften ab. Dabei wird die Datenbank immer wieder angepasst und aktualisiert. Ein weiteres neues Themenfeld sind Wasserstofflösungen für Industrie und Mobilität. Unternehmen, die in diesem Tätigkeitsfeld oder in anderen Umwelt- und Energiebereichen Waren oder Dienstleistungen anbieten, bittet die SIHK um ihre Registrierung unter www.ihk-ecofinder.de, um ihr individuelles Firmenprofil mit Logo zu erstellen. Potenzielle Kunden finden so nicht nur die Kontaktdaten der Anbieter, sondern auch deren konkretes Leistungsspektrum. Die Datenbank wurde im letzten Jahr völlig neu konzipiert. "Jetzt ist sie für international tätige Unternehmen genauso interessant wie für Existenzgründer", so Niehaus. Alle Firmenprofile werden von der SIHK regelmäßig überprüft und anschließend freigegeben. Ansprechpartner bei der SIHK ist Frank Niehaus unter 02331 390-208 oder niehaus@hagen.ihk.de.