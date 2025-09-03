Der Skandalstar ist längst nüchtern

New York (dpa) - Er wird an diesem Mittwoch (3.9.) erst 60 Jahre alt - eigentlich weit entfernt von der Zeit, in der man als erfolgreicher Schauspieler zurückschauen müsste. Doch wenn man Charlie Sheen heißt, scheint die große TV-Dokumentation über die Höhen und Tiefen des Lebens mehr als angemessen. «aka Charlie Sheen» heißt die Show, die im September bei Netflix über den Mann erscheint, der das «Sex, Drugs and Rock'n'Roll» lebte wie kein anderer - und dabei nur die Musik mit noch mehr Drogen ersetzte.

«Ich habe die Lunte angezündet, wissen Sie, und mein Leben wurde zu allem, was es nicht sein sollte», sagt Sheen im Trailer des mit Spannung erwarteten Features, in dem sogar sein Drogendealer zu Wort kommt. Nach 60 Jahren gibt es wirklich genug zu erzählen über den Mann, der zeitgleich der teuerste TV-Star der Welt und Dauer-Skandallist in jedem Boulevardblatt weltweit wurde.

Durchbruch mit «Platoon»

Dabei begann alles recht unschuldig: Charlie Sheen wurde am 3. September 1965 als Carlos Irwin Estévez in New York City geboren. Er ist der Sohn des Schauspielers Martin Sheen, der eigentlich Ramón Antonio Gerardo Estévez heißt und aus einer spanischen Einwandererfamilie stammt. Der Vater hatte sich nach einem katholischen Bischof den Künstlernamen Martin Sheen zugelegt – und Carlos übernahm den Namen als Charlie Sheen. Schon als Teenager begann er mit der Schauspielerei.

Früh feierte Sheen Erfolge in Hollywood. Noch bevor er in den USA legal Alkohol trinken durfte, spielte er die Hauptrolle im vielfach ausgezeichneten Vietnamdrama «Platoon» von Oliver Stone. Es folgten Filme wie «Die rote Flut», «Young Guns» – wo er gemeinsam mit seinem Bruder Emilio Estevez spielte – sowie der Kultklassiker «Ferris macht blau». Besonders in Erinnerung bleibt Sheen in «Wall Street», wo er neben Michael Douglas und seinem Vater Martin Sheen brillierte. Viele halten diese Rolle bis heute für seine stärkste.

Wechsel ins Fernsehen

Seine Karriere erlebte einen neuen Höhenflug mit dem Wechsel ins Fernsehen. In Sitcoms wie «Chaos City» und besonders in «Two and a Half Men» wurde Sheen zum bestbezahlten TV-Schauspieler der Welt und bekam pro Episode bis zu 1,8 Millionen Dollar. Dabei spielte er oft Figuren, die seinem realen Leben nicht unähnlich waren: charmante, trinkfreudige Frauenhelden namens Charlie. Nach öffentlich ausgetragenen Zerwürfnissen mit Produzent Chuck Lorre verlor er jedoch die Hauptrolle bei «Two and a Half Men», konnte aber mit der Serie «Anger Management» noch einmal an frühere Erfolge anknüpfen.

Sheens Privatleben war immer wieder von Eskapaden geprägt. Er war mehrfach verheiratet, unter anderem mit der Schauspielerin Denise Richards, mit der er die Zwillinge Bob und Max hat. Nach der Trennung verlor er den Sorgerechtsstreit um die Kinder.

Auch mit anderen Frauen sorgte Sheen für Schlagzeilen, etwa durch eine geplatzte Verlobung mit einer Pornodarstellerin auf Hawaii. Seine öffentlichen Auftritte waren häufig von Alkohol, Partys und provokanten Aussagen begleitet.

Skandale und Verschwörungstheorien

Neben seinen beruflichen Erfolgen und Abstürzen erregte Sheen auch immer wieder mit politischen Aussagen Ärger: So behauptete er etwa, der Einsturz des World Trade Centers 2001 durch einen islamistischen Terroranschlag sei eine «kontrollierte Sprengung» gewesen. Andererseits zeigte er sich großzügig – etwa als er der Schauspielkollegin Lindsay Lohan einmal 100.000 Dollar zur Begleichung von Steuerschulden überwies.

2015 verkündete Sheen, dass er schon einige Jahre HIV-positiv ist. Dies sorgte für sprunghaft angestiegene Internet-Suchen nach dem Virus, der richtigen Benutzung von Kondomen und nach dem Kauf von HIV-Tests - heute «Charlie-Sheen-Effekt» genannt.

Doch mit nun 60 Jahren scheint der ständig betrunkene Rüpel seine Dämonen in den Griff bekommen zu haben. Eigenen Angaben zufolge ist er bereits seit 2017 trocken und nimmt auch keine Drogen mehr. Sein Vater Martin Sheen sagte vor einigen Jahren dazu nur: «Seine Genesung und sein Leben sind ein Wunder, und er ist ein außergewöhnlicher Mann.»