Der Sommer kann kommen

Der Muschelsalat ist eine Institution in der City. Los geht es mit dem Sommerkulturspektakeln am 7. Juli. Straßentheater, Konzerte und Zirkusdarbietungen. Das Kulturbüro hat die Veranstaltungen an die Pandemiebedingungen angepasst. Einiges wird anders sein als in den Vorjahren, aber erlebnisreicher Kulturgenuss ist auch in diesem Jahr garantiert. Los geht es am 7. Juli, mit dem „WallStreet Theatre“. Alle Theateraufführungen finden zweimal statt, um trotz begrenzter Zuschauerzahlen dem großen Publikumsinteresse gerecht werden zu können.