Der Steg kütt...

Am Mittwoch den 9ten Oktober wird ein Baukran am Hengsteyseeufer parat stehen. Dann soll der zweite Teil des Steges über den See gehievt und in die bereits vorhandenen gegossenen Fundamente eingelassen werden.

Sinn des Steges ist eine Verbindung vom Uferweg bis zum Strandhaus. Außerdem ist in den Steg eine Plattform integriert, so dass man einen neuen Blick über den See bekommt.