Der Steg steht...

Damit ist das Seepark Projekt "Strandhaus" so gut wie abgeschlossen. 5,7 Mio Euro hat es gekostet. Die Brückenkonstruktion alleine ist 163 Meter lang, und das Strandhaus mit seinem Beachclub und der Promenade am Radweg hat sich bereits in den Sommermonaten als zentraler Treffpunkt am See etabliert.





Verantwortlich für das Projekt ist die Hagener Verkehrs- und Versorgungsgesellschaft HVG, Projektleiter Patrick Messerschmidt sagt, er sei stolz auf das Projekt: "Das ist was Großes."





Spaziergänger und Jogger müssen sich noch etwas gedulden: Der Promenadenweg ist für restliche Bauarbeiten noch gesperrt, am 31. Oktober wird er freigegeben.

© Ralf Schaepe

