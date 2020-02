Der Sturm und die Folgen

Dazu kamen diverse Sturm-Einsätze wegen umgestürzter Bäume. Die Bahnstrecke Hagen Gevelsberg war gestern zwischenzeitlich gesperrt, auch da lag ein Baum im Weg. Die Züge im Regionalverkehr wurden umgeleitet.

Yulia war bereits das dritte Sturmtief in diesem Jahr, Spitzenböen mit über 110 Stundenkilometern wurden an der Fachhochschule und am Flugplatz Wahl gemessen.