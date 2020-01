Der Veranstaltungskalender Eilpe/Dahl ist ab morgen raus

Mit einer Auflage von 500 Stück liegt er ab morgen (15.01.) kostenlos in vielen Geschäften und öffentlichen Stellen im Hagener Süden aus. Highlights sind zum Beispiel der Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum, der Dahler Bauernmarkt oder das 100-jährige Jubiläum des Kirchenchors der Ev. Kirche Rummenohl. Aber auch viele kleinere Veranstaltungen verschiedener Vereine und Institutionen in Eilpe und Dahl machen den Stadtteil so besonders, sagt Bürgermeister Michael Dahme.

