Der Warenkorb in Boele

Ungefähr 50 Hagener Supermärkte stellen dem Warenkorb ihre aussortierten Produkte zur Verfügung. Die werden dann von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sortiert und, wenn sie noch gut sind, an Bedürftige weitergegeben. Vor allem am Anfang der Corona- Pandemie sind einige Leute durch Jobverlust oder Kurzarbeit dazugekommen. Für Michaela Engelhardt vom Warenkorb ist vor allem Hilfe in Form von Spenden wichtig.

© Radio Hagen