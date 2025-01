Der WBH räumt den Wald auf

Im Hagener Stadtwald steht eine sogenannte Pflegedurchforstung an. So etwas passiert in regelmäßigen Abständen, eine Durchforstung fördert die besten Bäume im Bestand. Über Einzelheiten will der WBH interessierte Leute Montagvormittag (13.01.) ab 11 Uhr am Parkplatz des Ruheforstes an der Philippshöhe informieren.