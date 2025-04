«Desperate Housewives»-Ableger in der Planung

Vor 20 Jahren feierte die Serie «Desperate Housewives» Premiere. In acht Staffeln ging es um Hausfrauen in der Vorstadtstraße Wisteria Lane. Der geplante Ableger soll an den Schauplatz zurückkehren.

© Jordan Strauss/Invision/AP/dpa