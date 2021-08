Deutlich mehr Azubis in Hagen

In ganz NRW sind fast 46 000 neue Auszubildende gezählt worden - und damit 4,7 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Ralf Stoffels, Präsident der Hagener Handelskammer und zugleich der Kammern in NRW sagt: "Das Plus macht Mut. Wenn die Wirtschaft wieder anzieht, braucht sie Fachkräfte, und die kann sie nun vermehrt selbst ausbilden.

Besonders hoch ist der Anstieg in Hagen: Mit 2218 Ausbildungsverträgen wurden 22 Prozent mehr abgeschlossen als im vergangenen Jahr. Allerdings steht das Plus den geringen Ausbildungszahlen des letzten Jahres gegenüber, das ja auch ein Coronajahr war. Ein Kammersprecher sagt aber trotzdem: Wir sind da auf einem guten Weg.