Deutsche Faustball Meisterschaft in Hagen

Ischelandhalle wird Schauplatz der Meisterschaft

Am ersten Märzwochenende kommt die Faustball-Elite nach Hagen. In der Ischelandhalle findet am 02. und 03. März die Deutsche Meisterschaft der Männer statt. Für die Mannschaft vom TSV Hagen 1860 ist das Turnier ein Heimspiel. Die Vorrundenspiele sind am Samstag und die Finalspiele um den Titel am Sonntag. Die Meisterschaft in der eigenen Stadt will das Team unbedingt mit einer Medaille abschließen.

Saison mit Verletzungspech

Nach einer durchwachsenen Saison ist ein Platz auf dem Treppchen keine Selbstverständlichkeit. Viel Verletzungspech begleitete die 1860er in der Hallensaison und machte sich auch in der Tabelle bemerkbar. Nach fünf verlorenen Spielen in Folge stand der TSV auf Platz 5. Am vorletzten Spieltag der Saison kriegten die Faustballer die Kurve und zeigten vor heimischem Publikum ihre bisher beste Saisonleistung, so Cheftrainer Hartmut Maus. Mit einem souveränen 5:0 Sieg gegen den Tabellennachbarn aus dem Rheinland, setzte man einen wichtigen Schritt Richtung Deutsche Meisterschaft.

Erfolgreichstes Team der Stadt

Was viele gar nicht wissen: Kein Hagener Team ist erfolgreicher als die Faustballer des TSV Hagen 1860. Die Herrenmannschaft war 35 mal Deutscher Meister und 23 mal Europa- und Weltpokalsieger. Die Ära um "Jahrhundert-Faustballer" Dirk Schachtsiek hätte erfolgreicher kaum sein können. Nach personellen Wechseln und einem deutlich verjüngten Kader, schaffte es das Hagener Team in den vergangenen drei Jahren auf nationalen und internationalen Turnieren fünfmal aufs Treppchen. Und dabei soll es nicht bleiben, wenn es nach dem Trainerteam Hartmut Maus und Dirk Schachtsiek geht.

Weltpokal 2001 in Novo Hamburgo © Weltpokal 2001 in Novo Hamburgo ©

Event mit Ehrenamt

Die Deutsche Meisterschaft wird ausschließlich von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern auf die Beine gestellt. Über 140 Freiwillige haben sich angemeldet und unterstützen den Verein bei der Ausrichtung des Großevents. Von Kuchenspenden bis Ticketkontrolle am Eingang - der Aufwand für eine Veranstaltung mit vierstelligen Besucherzahlen ist groß. Das Organisationskomitee ist überrascht und zugleich stolz auf die TSV-Hagen Familie. Bei der nicht allzu großen Faustballabteilung hatte mit so vielen Freiwilligen im Vorfeld keiner gerechnet.

Live dabei sein

Der Vorverkauf läuft noch bis zum 25.02. und für Kurzentschlossene gibt es Karten an der Tageskasse. Die Hagener Faustballer freuen sich auf viel Unterstützung aus der eigenen Stadt. Tickets für die Meisterschaft der volleyball-ähnlichen Sportart findet ihr in unseren Veranstaltungstipps oder direkt unter folgendem Link:

