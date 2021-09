Deutscher Radiopreis: Alle Nominierten, alle Infos

Der Deutsche Radiopreis wird im Jahr 2021 in zehn Kategorien verliehen. Die Kategorien lauten: "Beste Comedy", "Bestes Informationsformat", "Bestes Interview", "Beste:r Moderator:in", "Beste Morgensendung", "Beste:r Newcomer:in", "Bester Podcast", "Beste Programmaktion", "Beste Reportage", "Beste Sendung". Insgesamt 437 Bewerbungen gab es für die einzelnen Kategorien. Eine Nominierungskommission wählte schlussendlich die drei herausragendsten Beiträge der jeweiligen Kategorien aus. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von einer unabhängigen Jury aus Medienexpertinnen und -experten gekürt.

Die Gala 2021 startet am 2. September ab 20 Uhr, über diesen Link gelangt ihr zu einem Liveticker mit den aktuellsten Infos und Reaktionen zu den Gewinnerinnen und Gewinnern.

Ein Gewinner steht schon fest In diesem Jahr gibt es einen Sonderpreis, der in diesem Jahr aufgrund der Flutkatastrophe stellvertretend für alle Reporterinnen und Reporter ausgesprochen wurde. Dieser Sonderpreis wurde Radio Wuppertal verliehen. Jasmin Ashauer und Jens Voss begleiteten die Flutkatastrophe in der Stadt Wuppertal am 14. Juli die ganze Nacht über.

Moderatorin ist Barbara Schöneberger. Als Topact der Gala sind in diesem Jahr Duran Duran zu Gast. Sie performen in Hamburg sowohl ihren neuen Song "Anniversary" als auch ihren Hit "Ordinary World". Außerdem dabei: Rag'n'Bone Man mit seinem aktuellen Song "All You Ever Wanted", Revolverheld, die Newcomer Zoe Wees und Nathan Evans, sowie Johannes Oerding und Wincent Weiss.