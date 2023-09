Der Deutsche Radiopreis geht in den Hochstift. Radio Hochstift feiert als Vertreter der NRW-Lokalradios beim Deutschen Radiopreis 2023. In der Kategorie "Beste Programmaktion" wurden Sinah Jakobsmeyer und Tobias Fenneker - stellvertretend - von der Grimme-Jury als Preisträger ausgezeichnet. Ein Interview mit Sinah Jakobsmeyer von Radio Hochstift haben wir direkt nach der Verleihung geführt. Das könnt ihr euch hier anhören.

"Wir haben Depressionen"

Mit dem Thementag "Wir haben Depressionen" wurde auf das Tabu-Thema Depressionen im Hochstift aufmerksam gemacht. Das sagen die Preisträger selbst zu dem Thementag:

"Über zweieinhalb Tage gab es bei Radio Hochstift fast nur ein Thema: Depressionen. In Moderationen, Beiträgen, Interviews, Kollegengesprächen, Umfragen, einer Sondersendung ließen wir alle zu Wort kommen: Betroffene (Menschen aus unserem Sendegebiet und betroffene Promis), Angehörige von Betroffenen [...] Zusammen mit einer Lokalzeitung haben wir 48 Betroffene bewegen können, der Krankheit ein Gesicht zu geben. Es war das wohl größte, gemeinsame Outing aller Zeiten in unserem Sendegebiet [...]".

Sonderpreis an Radio Wuppertal im Jahr 2021

Mit diesem Preis reiht sich Radio Hochstift ein in die Liste von vorherigen Preisträgern aus dem NRW-Lokalradioverbund. Zuletzt gewann Radio Wuppertal im Jahr 2021 einen Sonderpreis im Rahmen des Deutschen Radiopreis. Der Sender wurde für seinen "herausragenden Einsatz" in der Nacht der Flutkatastrophe - stellvertretend für alle Reporterinnen und Reporter, die in Deutschland im Einsatz waren, ausgezeichnet.

Über den Deutschen Radiopreis

Der Deutsche Radiopreis wird seit 2010 jährlich in zehn Kategorien vergeben. Preisträgerinnen und Preisträger werden unter anderem in den Kategorien "Beste Comedy", "Beste Reportage", "Beste Morgensendung" oder "Beste Moderation" (hier gewann Carmen Schmalfeldt für Radio Leverkusen im Jahr 2019) gesucht. Laut den Statuen wird der Preis für Leistungen vergeben, die "in besonderer Weise durch ihre Qualität die Stärken und Möglichkeiten des Mediums vorführen und hervorheben und die damit auch beispielhaft wirken." Die Verleihung findet in Hamburg statt, meist - so auch in 2023 - im "Schuppen 52" im Hamburger Hafen. In jedem Jahr treten deutsche sowie internationale Größen des Musikgeschäfts auf und sorgen für einen passenden Rahmen der Veranstaltung. Im Jahr 2023 sind das Ray Dalton, Kamrad, Purple Disco Machine sowie Jax Jones & Calum Scott.