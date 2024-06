Knappe Sache!

Ganz viele Chancen aber kein Tor. So kann man die erste Halbzeit für Deutschland zusammenfassen. Um so größer die Freude auf das Tor von Füllkrug in der Verlängerung.

Hier warten alle gespannt auf ein Tor für Deutschland. © Lorita Halili / Radio Hagen Hier warten alle gespannt auf ein Tor für Deutschland. © Lorita Halili / Radio Hagen

Hier gibt es die Reportage zum Nachhören!