Deutschland Tour durch Hagen

Termin für das Spektakel ist am 26. August, die Sportler werden gegen viertel vor drei am Nachmittag das Stadtgebiet erreichen und etwa 20 Minuten für die Durchfahrt brauchen. Mit dabei sind hoffnungsvolle Talente ebenso wie internationale Größen. Das Spektakel wird in 190 Länder übertragen. Die Menschen in Hagen können es live erleben.

Wichtig: Die Tour findet eher auf Nebenstraßen statt, die Streckenabschnitte sollen höchsten für eine Stunde gesperrt werden. Die Polizei vor Ort aber auch eine Motorradstaffel machen den Weg frei.





