Dezernent will weg

Manche Dinge kommen von selbst auf einen zu, und das sei manchmal für Außenstehende schwer zu verstehen. Deswegen sei die Frage, warum er sich so schnell schon wieder umorientieren wolle, durchaus nachzuvollziehen. Die Aufgabe im Ennepe-Ruhr-Kreis biete sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten, was ihm persönlich sehr wichtig sei, sagte uns Arlt. Ganz ausdrücklich sei seine Entscheidung keine Kritik an irgendjemandem in Hagen. Er habe hier sehr viele Menschen und Dinge sehr schätzen gelernt. Er arbeite in einer positiven Atmosphäre und würde das auch gern bis zu einem möglichen Weggang so beibehalten. Ob es tatsächlich zum Wechsel kommt, ist eine demokratische Entscheidung und steht noch nicht fest: Der Kreistag muß den den Kreisdirektor wählen.