Diagnose: Unheilbar - So lebt Jannis trotzdem sein Leben

Jannis und sein Schicksal

Jannis ist 25 Jahre alt und hat ein ganz besonderes Schicksal: Er leidet an der seltenen Krankheit: Friedreich-Ataxie. Laut Definition, ist diese eine genetisch bedingte Erkrankung, die das Nervensystem und in vielen Fällen auch das Herz betrifft. - So auch bei Janis.





Jannis – besser bekannt als @_liebesmeister

In seiner freien Zeit ist Jannis auf social media aktiv, unter dem Namen @_liebesmeister. Auf dem Account teilt er mit seinen Followern das Leben mit seiner Krankheit, spricht über mentale Gesundheit und auch über die Assistenz - die ihm eine große Stütze in seinem Leben ist.